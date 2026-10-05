La cantautrice statunitense Sophie Allison segna il ritorno sulle scene con un brano malinconico prodotto da Elliott Kozel e accompagnato da un video onirico firmato Suji Park.

Dopo due anni di silenzio, Soccer Mommy è pronta a riaccendere i riflettori. Sophie Allison ha pubblicato “Rings of Saturn“, il suo primo pezzo inedito dal 2024, anno in cui è uscito il suo ultimo album Evergreen. Il brano, dalle atmosfere cupe e sognanti, è stato prodotto da Elliott Kozel, già al lavoro con artiste del calibro di Rosalía e Björk, e arriva accompagnato da un visual diretto da Suji Park, che ne amplifica il tono etereo e malinconico.

“Questa canzone parla della sensazione di essere persi e di cercare speranza ovunque”, racconta Allison a proposito del testo. “L’ho scritta in un periodo difficile, quando spesso portavo il telescopio in giardino per guardare la luna o i pianeti. C’è qualcosa nel sentirsi piccoli che riesce ad alleggerire il peso”.

Il ritorno di Soccer Mommy non si limita al nuovo singolo. Dopo Evergreen, Allison ha pubblicato lo scorso anno una versione acustica del disco, Evergreen (Stripped). E ora è pronta a rimettersi in viaggio: alla fine di settembre è partità per un tour co-headlining con Snail Mail, che prenderà il via il 30 settembre a Charlotte. Recentemente ha aperto due date del tour congiunto di Liz Phair e Sleater-Kinney, the Flannel and the Fury Tour.



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