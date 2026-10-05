La band math rock di Pittsburgh si riunisce, con Ian Williams, Damon Che ed Eric Emm, per la prima volta dal 2000. l’unica data confermata è il festival catalano, ma sono attese nuove date nel corso dell’anno.

I Don Caballero hanno annunciato la loro reunion. La band strumentale di Pittsburgh, che tra il 1991 e il 2000 ha contribuito a definire e poi a perfezionare il math rock, tornerà sui palchi con la formazione che ha inciso “American Don”, l’album del 2000 prodotto da Steve Albini. Ian Williams alla chitarra, Damon Che alla batteria ed Eric Emm al basso non suonavano insieme dal 2000, quando il gruppo si sciolse poco dopo un incidente stradale durante un tour invernale.

La reunion arriva a sorpresa, ma forse non troppo. Da settimane i fan speculavano su un possibile ritorno dopo che una foto aveva immortalato la formazione di “American Don” insieme a un concerto a New York nel 2025. Poi è arrivata la conferma: i Don Caballero sono nella line-up del Primavera Sound 2027, il festival di Barcellona che quest’anno festeggia il venticinquesimo anniversario .

In una lunga intervista i tre hanno raccontato come sia nata questa decisione. “Non volevo suonare di nuovo per un po’, eravamo solo amici”, ha spiegato Williams. “Ma quando l’idea della reunion è tornata più volte sul tavolo, l’ho vista in modo diverso. Poteva essere interessante”.

C’è anche una questione irrisolta. “American Don” è un disco amatissimo, ma la band non è mai stata del tutto soddisfatta di come è venuto fuori. “Era un disco imperfetto”, dice Williams. “Non catturava davvero quello che eravamo in quel momento. Quindi è sembrata un’occasione per rivisitare quel periodo e riprovarci”. Emm rincara: “Da qualche parte c’è sempre stato un ‘Non voglio vivere il resto della mia vita con quel finale insoddisfacente’”.

I fan che speravano nel ritorno della formazione originale con Mike Banfield e Pat Morris dovranno pazientare. I due non fanno parte di questa reunion, ma Che non esclude che possano partecipare in futuro: “È una cosa da determinare, forse”.

La reunion coincide con un momento curioso per il math rock. Proprio in questi giorni, il duo canadese Angine de Poitrine — anche loro nel cartellone del Primavera 2027 — ha portato il genere al debutto al Tonight Show, con una visibilità che forse il math rock non aveva mai avuto prima. “È la più alta visibilità che il math rock abbia mai avuto”, commenta Emm.

C’è anche un retrogusto amaro in questa storia. La morte di Steve Albini, avvenuta lo scorso anno, ha scosso profondamente la band. “Eravamo tutti scioccati, ed era così giovane”, dice Emm. “C’è probabilmente un elemento di questo nel perché lo stiamo facendo ora. Vediamo sempre più persone che conoscevamo e con cui siamo cresciuti andarsene” . Che aggiunge: “Siamo nella finestra in cui, se vuoi farlo davvero, forse è il caso di muoversi”.

Per ora, il Primavera Sound è l’unica data confermata, ma nuove esibizioni dovrebbero essere annunciate nel corso del 2027 . Dopo ventisei anni di silenzio, i Don Caballero tornano a suonare insieme. E per chi li ha visti dal vivo tra il 1999 e il 2000, l’occasione è ghiotta.



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