Cinque lp, rarità, live e un video con iain armitage: il compleanno della band si festeggia con un archivio monumentale

Cinquant’anni sono un bel traguardo, e Tom Petty and the Heartbreakers hanno deciso di festeggiarli come si deve. Il 6 novembre uscirà per UMe “Origins 1971-1978”, un cofanetto da cinque lp che ricostruisce con pazienza da archeologi il periodo in cui la band si è formata, nel 1976, e i suoi anni immediatamente precedenti. Dentro c’è molta carne al fuoco: le riedizioni per il cinquantesimo anniversario di “Tom Petty and the Heartbreakers” e “You’re Gonna Get It!”, entrambe rimixate e rimasterizzate da Ryan Ulyate, storico produttore e ingegnere del suono del gruppo. Poi le sessioni di “Live from the Record Plant 1977”, pubblicate per la prima volta nella loro interezza, e la raccolta di rarità “The Cut Out Bin”.

Ma il pezzo probabilmente più atteso dai fan più accaniti è “No Sleep Til L.A.”, un disco che mette insieme materiale raro che va dagli anni dei Mudcrutch fino all’alba degli Heartbreakers. Anche questo uscirà in versione standalone, e contiene sette brani inediti. Uno di questi, “Parade of Loons”, ha già un video, e a interpretarlo c’è Iain Armitage, quello che molti conoscono come Young Sheldon. Il filmato è disponibile qui sotto.

Il cofanetto non arriverà solo in vinile: ci saranno anche le edizioni in 4cd e una “uber deluxe”, ognuna con un Blu-ray e un DVD extra che documentano l’esibizione della band del 1978 alla Bbc, nel programma “Old Grey Whistle Test”. Le versioni in vinile includono un fanzine di 88 pagine con note di copertina firmate da David Fricke e Bud Scoppa, annotazioni traccia per traccia scritte dalla band e vari oggetti da collezione.

L’annuncio arriva a ridosso di un momento speciale: ai recenti Americana Awards c’è stata una reunion degli Heartbreakers Si è trattato della prima esibizione dal vivo della band dalla scomparsa di Tom Petty nel 2017. Per l’occasione, il gruppo è stato accompagnato alla voce dalla star del country Chris Stapleton.



https://www.tompetty.com/

https://www.facebook.com/tompetty/