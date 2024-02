Notizia di oggi è che il gruppo canadese si esibirà nel nostro paese il giorno 2 luglio 2024 presso la Fiera Milano Live.

Gli Arcade Fire, capitanatati da Win Butler e Régine Chassagne, faranno un concerto in occasione del ventennale del loro album Funeral. Nominato ai Grammy e ai Brit Awards il gruppo, che nell’ultimo anno ha tribolato a causa delle accuse rivolte a Butler per abusi sessuali su quattro donne, suonerà anche altri brani che hanno fatto la storia della band oramai un punto di riferimento internazionale.



Note da biografia:

Gli Arcade Fire sono un gruppo musicale indie canadese emerso all’inizio degli anni 00’ anche grazie alle loro ambiziose performance live; nel 2004 pubblicano il loro primo album Funeral, che entusiasma il pubblico e la critica che lo acclama come uno dei migliori e più importanti album degli anni Duemila. Proprio in virtù del confronto catartico fra tragedia e celebrazione contenuto nel progetto, il loro album di debutto raggiunge la cima alle classifiche di tutto mondo ed è stato definito “album numero 1 degli anni ’00” da Rolling Stone.

I successivi album degli Arcade Fire – Neon Bible, The Suburbs, Reflektor e Everything Now – sono valsi alla band tre n.1 in tutto il mondo, nove nomination ai GRAMMY, quattro Juno Awards, un BRIT Award come Best International Album e una nomination all’Oscar come miglior colonna sonora originale per il film HER.

WE, il sesto album degli Arcade Fire – uscito il 6 maggio 2022 e prodotto da Nigel Godrich, Win & Régine – è un racconto di 40 minuti denso di epicità, che narra delle forze che minacciano di allontanarci dalle persone che amiamo, quanto dell’urgenza di superarle.



https://www.facebook.com/arcadefire

https://www.instagram.com/arcadefire