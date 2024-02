La cantante dei Portishead Beth Gibbons, a distanza di oltre venti anni, pubblica l’11 maggio un nuovo album solista per conto della label Domino. Nel 2002 pubblicò, con Rustin Man ovvero Paul Webb bassista dei Talk Talk, “Out of Season” e nel 2019 (su Domino) un lavoro complesso fatto con la Polish National Radio Symphony Orchestra dal titolo Henryk Górecki: Symphony No. 3 (Symphony of Sorrowful Songs).

Lives Outgrown, questo il titolo del nuovo lavoro, è stato annunciato attraverso i social dell’artista con questo semplice messaggio: “Ciao, è passato un po’ di tempo ma finalmente insieme alla Domino potrò offrire della nuova musica molto presto. È stato un viaggio lungo e durato più di un decennio, si chiama ‘Lives Outgrown’.

L’artista ha poi dichiarato ad alcuni magazine dettagli circa la composizione dei brani e il concept che ha guidato i lavori per la composizione: “Come al solito riflette quello che mi sta succedendo internamente, i miei 50 anni hanno portato difronte ad un nuovo orizzonte. È stato un momento di addio alla famiglia, agli amici e anche a chi ero prima, i testi rispecchiano le mie ansie e le mie insonni meditazioni notturne, da qui “Lives Outgrown”.”

La Gibbons continua andando a fondo della questione toccando corde emotive molto sensibili che, per chi conosce le atmosfere oniriche dei Portished, hanno sempre fatto parte della sua natura artistica: “Nell’album ho voluto raccontare il modo in cui viviamo le transizioni emotive o psicologiche nella nostra vita, ma soprattutto il momento in cui il corpo lascerà il pianeta e si avvierà verso l’ignoto. Questa è una cosa che temo, ma che devo solo provare a celebrare mentre il momento si avvicina andando oltre i limiti di questo mondo terreno.“

“Per quanto riguarda il suono – continua – ho esplorato dentro le mie capacità personali. Volevo allontanarmi dai breakbeat e timbri legnosi.“

Lives Outgrown è anticipato dal singolo “Floating on a moment” (che potete ascoltare qui sotto) e dal calendario di un tour europeo che vedrà la Gibbons esibirsi da maggio in poi nelle seguenti città: Parigi, Zurigo, Barcellona, Lione, Berlino, Copenhagen, Utrecht, Brussels, Londra, Manchester, Edimburgo.



https://bethgibbons.net/

https://www.instagram.com/officialbethgibbons/

Lives Outgrown tracklist:

01 Tell Me Who You Are Today

02 Floating on a Moment

03 Burden of Life

04 Lost Changes

05 Rewind

06 Reaching Out

07 Oceans

08 For Sale

09 Beyond the Sun

10 Whispering Love