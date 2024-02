Verrà pubblicato il 26 aprile dalla Parlophone, attraverso la label personale del gruppo la x2, il quindicesimo album dei Pet Shop Boys. Nonetheless, questo il titolo, è anticipato dal singolo Loneliness ed è stato prodotto da James Ford (a lavoro per Arctic Monkeys, Blur, Depeche Mode, Foals, Florence and the Machine, Haim, Gorillaz, Klaxons, Jessie Ware, Kylie Minogue) e registrato agli East London studio. Per l’iconico synth pop duo inglese è un ritorno discografico con Parophone dal lontano 2012 mentre l’ultimo album Hotspot risale al 2024.

I Pet Shop Boys continuano a dimostrare la loro intramontabile rilevanza nel mondo pop grazie alla loro capacità di produrre musica che sia allo stesso tempo sardonicamente edificante e innovativa. Solo negli ultimi mesi, i Pet Shop Boys sono stati coverizzati da Sally Shapiro, The Heroic Enthusiasts, Sleaford Mods, TR/ST con Jake Shears, Some Ember, e hanno persino servito come gogna della vergogna la famigerata scena karaoke di Saltburn.



Tracklist:

Loneliness

Feeling It

Why Am I Dancing?

New London Boy

Dancing Star

A New Bohemia

The Schlager Hit Parade

The Secret of Happiness

Bullet for Narcissus

Love is the Law