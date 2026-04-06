Ci sono voluti sei anni. Sei lunghi anni di silenzio, attesa, e qualche speranza tradita. Ma adesso è ufficiale: The Strokes sono pronti a tornare. Il nuovo album si intitola Reality Awaits e arriverà questa estate. Punto. Per ora, niente tracklist, niente copertina, niente proclami. Solo un teaser video che sembra uscito da una rivista del 1981: font sgranati, colori saturi, un’estetica da vecchia pubblicità di sigarette o macchinette fotografiche. Sullo sfondo, pochi secondi di musica – ma occhio, potrebbe essere solo un’atmosfera, non necessariamente un estratto del disco. Guardalo qui sotto, se vuoi farti un’idea.

Nel frattempo, la band è già in pista. In questi giorni hanno suonato due live a San Francisco, ma la setlist prevista non conteneva nessuna traccia inedita. Sabato prossimo invece suoneranno al Coachella e subito dopo una serie di festival imperdibili: Bonnaroo, Outside Lands, Just Like Heaven, Shaky Knees. Il gran finale il 20 settembre all’Asbury Park’s Sea.Hear.Now.



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