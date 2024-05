I Blur pubblicheranno un nuovo documentario e un film-concerto per raccontare la reunion del 2023. Attraverso la britannica Altitude, società di distribuzione e vendita di titoli cinematografici, entrambi i progetti usciranno nei cinema del Regno Unito e dell’Irlanda a luglio.



Il primo film è un lungometraggio-documentario che descrive in dettaglio l’ultimo ritorno della band che ha visto Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree registrare l’album, dopo otto anni di silenzio, “The Ballad Of Darren”.



Il secondo film è intitolato “Blur: To the End” e sarà nelle sale britanniche il 19 luglio. Dalla durata di due ore immortala lo storico live della scorsa estate che ha visto i Blur eseguire le loro iconiche canzoni davanti a 150.000 fan in una performance irripetibile.

I due film sono diretti da Toby L e prodotti da Josh Connolly tramite la società di produzione britannica Up The Game, che in precedenza ha lavorato su Liam Gallagher: Knebworth 22, Olivia Rodrigo: Sour Prom, Foals: Rip Up The Road e altri.



