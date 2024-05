The Get Up Kids, veterani della scena emo-core, celebreranno il 25° anniversario del loro classico, e influente, album “Something To Write Home About” pubblicato nel 1999 dalla storica label Vagrant. La band, accompagnata da altri veterane del genere anch’essi del Midwest americano, farà un tour in USA quest’estate per poi prolungarlo in autunno per un totale di trenta tappe. La support band saranno gli Smoking Popes.

Le celebrazioni di questo album già si svolsero per il decennale e infatti nel gennaio 2009 la Doghouse Records ripubblica l’album in edizione speciale anche su vinile nero e viola e successivamente la band partì per tour europeo e americano.



