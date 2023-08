Ma.Ca.Bro – Mechanè (Iceberg)

La sonorizzazione di un filmato aggiunge un contributo importante alle immagini, ma questo tipo di composizione musicale ha anche una dignità artistica propria, che può essere apprezzata e valorizzata in un modo diverso senza le immagini, magari anche meglio; ed è un po’ questo il senso delle pubblicazioni discografiche dei Ma.Ca.Bro: raccolte nelle quali confluiscono i loro lavori realizzati per film e documentari, assieme ad altre composizioni che pur non provenendo da film, sono state ad ogni modo composte ed incise con lo stesso approccio evocativo, descrittivo cinematografico che appartiene molto al duo, formato da Stefano Danusso e Cristiano Lo Mele.

Mechanè dunque è un raffinato disco di musica elettronica strumentale con chitarre, formato da 10 tracce ed un tema conduttore: il volo umano, inteso come esperienza reale, sogno, sfida, slancio di libertà, ricerca – la ricerca tecnica dei pionieri del volo di inizio 900, quella interiore di chi nel volo vede un senso trascendentale, infine la ricerca musicale, che è quella dei Ma.Ca.Bro stessi… – e nello specifico prevalgono immagini astratte, digitali, tecnologiche, laboratoriali, una certa assenza dell’elemento umano, ma anche atmosfere misteriose, episodi di suspense, lenti piano sequenza in ambienti chiusi, passaggi ipnotici, nostalgici, minimal e kraut, con un’importante densità di suono – ‘Memento Machina Mori‘, ‘Finale‘ – tra Biosphere e Chroma Key, del quale vogliamo citiare la colonna sonora non autorizzata Graveyard Mountain Home (2004).

Ma l’impressione è che ciascuno potrà trovare in questo disco gli scenari interiori e sonori più vari, quelli che maggiormente gli risuoneranno dentro, senza alcun limite imposto in partenza.

autore: Fausto Turi