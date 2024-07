Bill Callahan, conosciuto anche come Smog, ha annunciato un nuovo album dal vivo che ha registrato durante il tour di YTILAER. Il nuovo album, Resuscitate! è stato registrato a Chicago nel marzo 2023. Nel live Callahan suona con il chitarrista Matt Kinsey, il sassofonista tenore Dustin Laurenzi e il batterista Jim White. Inoltre tra gli ospiti Nathaniel Ballinger, il cantante Pascal Kerong’A, il sassofonista contralto Nick Mazzarella, il suonatore di guembri Joshua Abrams e la suonatrice di armonium Lisa Alvarado.



“Queste canzoni – racconta Callahan – stavano mutando più velocemente del solito. Come qualunque cosa sia accaduta a Bruce Banner in laboratorio, sapevo che queste canzoni avrebbero acquisito dei superpoteri. Per quanto mi riguardava, questo cambiamento doveva essere documentato. La cosa migliore nel documentare qualcosa è che dà al creatore il permesso di andare avanti se lo desidera.”



https://billcallahan.bandcamp.com/album/resuscitate

https://www.instagram.com/billcallahansmog

https://www.dragcity.com/artists/bill-callahan