Ad aprile di quest’anno, gli italiani Addict Ameba [Lorenz (guitar) – Davide Boselli (bass) – Alexandre Cayuela Castilla (percussion) – Paolo Cerruto (voice, percussion) – Lorenzo Faraò (sax) – Julie Ant (drums) – Edoardo Leveratto (trumpet) – Beatrice Montinaro (percussion) – Niccolò Pozzi (trombone) – Thomas Umbaca (keyboards)] davano alle stampe il bel “Caosmosi” (La Tempesta / Black Sweat Records), miscellanea riuscita di coralità, musica nera, latina, rock, afrobeat, jazz, orchestrazioni … come certificato sin dal brano d’apertura, d’ispirazione afro/funk, “Look at As” con la collaborazione di Joshua Idehen (Sons Of Kemet e The Comet is Coming) e confermato dalle ottime “Caosmosi” (dalle nuance latinoamericane), dall’esatta “Love Lava” (che apre il Side B: nella versione liquida è in altra “posizione”), dalla “politica” e sociale “Ya Bled” (con Rabii Brahim): “Sei tu l’ameba dipendente/Intrisa nella mente di libera schiavitù …“; il vinile è poi corredato da un booklet contenente anche un omaggio a Carmelo Milea.

Un disco “Caosmosi” che ha dato sicuramente visibilità alla produzione nostrana, sotto un profilo artistico di respiro internazionale e che inanella una serie di brani tutti di buon livello, senza mostrare cedimenti, andando a perfezionare quanto lasciato intuire già dal promettente disco di esordio “Panamor” del 2020 (da citare le belle “Les Italiens“, “Souvlaki“, “Panorama“: “Suona l’ameba dipendente nella città amara …“).

A pochi mesi da “Caosmosi” gli Addict Ameba hanno anche pubblicato il “radiofonico” e più funzionale per il mercato singolo “Cicale” con la partecipazione di “Elasi“.

“Cerchiamo una maniera di evolvere ritmicamente con il cosmo. Usciamo dal secolo della misura per ritrovare un respiro comune” (si legge sul sito https://www.latempesta.org/artista/addict-ameba/ consultato il 5 luglio 2024).

Gli Addict Ameba saranno dal vivo quest’estate a: Cesinali (Av) il 12 luglio a per il “Fatto? Fatto? Fatto! Party D’Amour”; Polla (Sa) il 13 luglio; Torino il 25 agosto per il Todays festival; Piacenza il 30 agosto per il Bleech festival; Breil-sur-Roya (Nizza) il 6 settembre per il Plein Air festival e infine a Milano il 13 settembre per il Botellon festival.



Ph. credit Guido Borso