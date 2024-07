Rakim è senza dubbio il pioniere del rap newyorkese e dopo quindi anni dal suo ultimo lavoro si appresta a pubblicare GOD’s Network (Reb7rth), che segue The Seventh Seal del 2009. Il quarto album da solista, che uscirà il 26 luglio, per la prima volta è stato interamente prodotto dallo stesso Rakim ed è pieno di ospiti, tra cui Snoop Dogg, Method Man, 38 Spesh, Skyzoo, Kurupt, Masta Killa, B.G., Hus Kingpin, Canibus, Joell Ortiz e altro ancora, oltre a versi postumi di DMX, Prodigy, Nipsey Hussle e Fred the Godson.

Il primo singolo è la traccia di apertura “Be Ill“, che presenta Kurupt e Masta Killa e rimane fedele al suono boom bap della East Coast che Rakim e il suo vecchio amico Eric B hanno contribuito a inventare. Di seguito il videoclip.



Tracklist