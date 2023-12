I Sonic Youth hanno annunciato la ristampa di Walls Have Ears, il loro doppio album live del 1985 e uscito solo in versione bootleg l’anno successivo. Questa è la prima volta che verrà pubblicato con l’approvazione della band, e l’uscita è prevista per il 9 febbraio tramite la label Goofin’.

I Sonic Youth presentano la release pubblicando dai canali ufficiali “Expressway to Yr. Skull”, che potete ascoltare qui sotto.

In Walls Have Ears il gruppo newyorkese, che terminò le attività tra il 2011 e il 2013, esegue interpretazioni dal vivo delle canzoni dei Sonic Youth da tre diversi live fatti nel Regno Unito che all’epoca fu la loro seconda volta in assoluto in tournée in Gran Bretagna. In queste registrazioni sono incluse sequenze di nastri, battute sul palco e interpretazioni sperimentali di vecchie canzoni dei Sonic Youth. Diversi brani sono stati presi da uno spettacolo pre-Steve Shelley all’Hammersmith Palais di Londra quando i Sonic Youth aprirono per Nick Cave, segnando una delle ultime apparizioni dal vivo di Bob Bert.



La tracklist:

01 C. B.

02 Green Love

03 Brother James

04 Kill Yr. Idols

05 I Love Her All the Time

07 Expressway to Yr. Skull

07 Spahn Ranch Dance

08 “Blood on Brighton Beach”

09 The Burning Spear

10 Death Valley ’69

11 Speed JAMC

12 Ghost Bitch

13 World Looks Red

14 I’m Insane

15 The Word (E.V.O.L)

16 Brother Jam-Z

17 Killed and Kicked Off

Walls Have Ears by Sonic Youth