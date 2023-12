Gli Hot Water Music celebreranno il loro trentesimo anniversario con un tour primaverile/estivo nel 2024. La band nata in Florida nel 1994 è una delle più influenti in ambuto hard core punk rock. Per celebrare la loro storia faranno un lungo tour accompagnati da altre band: Quicksand, Off With Their Heads e Tim Barry (dei AVAIL), che si alterneranno in base al calendario. Particolarmente atteso il live di New York (presso il Brooklyn Paramount) con Quicksand, Modern Life Is War e The Ergs!

Gli HWM faranno anche una serie di date nel Regno Unito e si faranno accompagnare dagli A Wilhelm Scream e Catbite,.



“Il tour sarà pazzesco! – ha affermato la band. Non ci saremmo mai aspettati di durare così tanto. Se qualcuno ci avesse detto: sarete ancora una band fra 30 anni, non ci avremmo creduto. Per celebrare il nostro trentesimo anniversario, pubblicheremo il nostro decimo album e faremo un tour con artisti che amiamo. Siamo super entusiasti – continua il gruppo – di tornare in così tanti posti in cui non siamo stati da anni e rispolverare alcuni vecchi successi che non suoniamo da un po’. Vogliamo ringraziare tutti coloro che sono rimasti al nostro fianco e hanno reso tutto questo possibile.“



https://www.hotwatermusic.com/

https://www.instagram.com/hotwatermusicofficial/

https://www.facebook.com/hotwatermusic