Sarà ancora la BMG a pubblicare un nuovo album degli scozzesi Travis. Con una media di 4 anni il gruppo, capeggiato da Fran Healy, continua a produrre e pubblicare regolarmente album sin dal 1997 quando con i due primi album, Good Feeling (prodotto da Steve Lillywhite) e, soprattutto, The Man Who (prodotto da Nigel Godrich) spiccarono il volo che portò la band ad un successo planetario. Oggi annunciano la pubblicazione del nuovo album “L.A. Times“, in uscita il prossimo 12 luglio ed anticipato dal singolo Gaslight.

L’album è stato scritto Los Angeles, città nella quale Fran Healy si è trasferito e ha costruito uno studio e in compagnia di Tony Hoffer (Air, Beck, Phoenix) ha prodotto le 10 tracce che saranno disponibili in formato digitale, CD e vinile. L’album sarà anche pubblicato in una confezione deluxe in edizione limitata contenente 2 CD, con una versione più essenziale, registrata tra il salotto del bassista Dougie Payne a Glasgow e il salotto di Fran Healy a Los Angeles.

L.A. Times viene descritto da Healy come :”l’album più personale di Travis dai tempi di The Man Who“.

I Travis faranno anche tour estivo di sedici appuntamenti in compagnia dei The Killers concentrato in UK ma con appuntamenti anche europei. Presto verranno annunciate le date.



Di seguito trovate tracklist “L.A. Times“.

Tracklist

1 -Bus

2 -Raze the Bar

3 -Live It All Again

4 -Gaslight

5 -Alive

6 -Home

7 -I Hope That You Spontaneously Combust

8 -Naked In New York City

9 -The River

10 -L.A. Times