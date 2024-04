Quando si parla di scena musicale shoegaze è impossibile non partire dai Lush. La band inglese nata nell’87 e scioltasi nel ’96 dopo la prematura morte del batterista. Il gruppo si è riunito tra il 2015 e 2016, per un breve periodo, per un tour e registro anche un EP con materiale inedito. Insomma un’esperienza artistica terminata troppo presto e che ha visto successivamente dividersi in altre schegge sonore come il progetto Piroshka, o in band come Pale Saints e The Jesus and Mary Chain.

E’ sicuro che i Lush hanno lasciato un segno indelebile nella scena musicale mondiale specie per il suono che è stato antesignano, con una discografia di appena tre album tutto marchiati 4AD, la label che poi fece di quel suono il suo marchio di fabbrica.

Sulla scorta di questa loro breve storia proprio la label inglese ha pensato di pubblicare “Lush: A Far from Home Movie” un film tour di 25 minuti che racconta queste icone dello shoegaze degli anni ’90. Il materiale video fu girato in Super-8 dal bassista Phil King mentre la band era in tournée tra il 1992 al 1996. Il docu è dedicato al batterista Chris Acland, la cui morte nel 1996 segnò anche la fine della band (fino alla loro reunion nel 2016). Il film è ora disponibile in streaming sul sito Criterion Channel.



“Quando sono entrato nei Lush alla fine del 1991, avevano già suonato circa 190 spettacoli nei loro quattro anni di carriera – e ne avrebbero suonati altri 320 prima della tragica e prematura morte del batterista Chris Acland nell’ottobre 1996″ – racconta Phil King. “Spesso portavo con me in tournée la mia fidata fotocamera Sankyo Super 8 e, poiché la pellicola era costosa, cercavo di assicurarmi di girare le riprese con parsimonia. Spero che questo film catturi l’eccitazione (e la noia) dell’essere in tournée – e, purtroppo in retrospettiva, spero che serva per un giusto omaggio a Chris”.



https://www.criterionchannel.com/lush-a-far-from-home-movie