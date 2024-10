La indie band Circa Waves torna a pubblicare un nuovo album dal titolo Death & Love Pt.1. La band di Liverpool pubblicherà il suo sesto album, l’ultimo risale al 2023 ed era Never Going Under, il 31 gennaio 2025 via Lower Third/PIAS. La prima traccia condivisa è “We Made It”, disponibile qui sotto.

I Circa Waves torneranno in tour nei mesi di febbraio e marzo del prossimo anno intraprendendo il loro più grande tour da headliner nel Regno Unito, per esibirsi di fronte alla loro sempre crescente fanbase. La band capitanata dal bassista Sam Rourke con alla voce Kieran Shudall, ha annunciato un tour britannico di 12 tappe compresi alcuni appuntamenti importantissimi per loro: alla O2 Academy Brixton di Londra il 26 marzo e una serata finale davvero speciale all’Olympia di Liverpool l’1marzo.

Death & Love Pt.1 è un’album di 9 tracce di guitar-pop catartico,che funge da potente meccanismo di recupero per elaborare l’esperienza di quasi-morte del frontman Kieran Shudall. “Avevo bisogno di questo disco per elaborare quello che avevo passato. Una lettera per dire a me stesso che sarei rimasto“, spiega Kieran. “Soprattutto, volevo fare un disco per me, con la musica che amo e, si spera, per far sì che i ragazzi nella loro cameretta prendano in mano una chitarra e credano di poter affrontare il mondo“.

Autoprodotte da Kieran e arrangiate da Matt Wiggins (Adele, Lana Del Rey, Glass Animals), le nove tracce che compongono Death & Love Pt.1 trasudano nostalgia e rimandano ai suoni e ai temi che hanno spinto Shudall a prendere in mano la chitarra.



https://circawaves.com/

https://www.facebook.com/CircaWaves/

https://www.instagram.com/circawaves/

Photo credit: Polocho