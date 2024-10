S’intitola “The Silence That Remains” il nuovo singolo che anticipa il nuovo album degli inglesi The Horrors. La band capitanata da Faris Badwan giunge al sesto album, l’ultimo risale al 2017 ed era intitolato semplicemente “V”.

“Night Life“, questo il titolo dell’album, verrà pubblicato il 21 marzo tramite la storica label inglese Fiction (nel roster trovate i Cure, Elbow, White Lies, Kaiser Chiefs, Yeah Yeah Yeahs). Il gruppo ha lavorato con il produttore Yves Rothman su questo e si presenta con una nuova formazione con i membri originali Badwan e Rhys Webb affiancati dal nuovo batterista Jordan Cook (dei Telegram) e dalla tastierista/cantante Amelia Kidd.

Tra fine novembre e metà dicembre la band farà un tour britannico di sette tappe toccando le seguenti città: Bedford, Londra, Manchester, Leeds, Glasgow, Bristol e Southend-On-Sea la città natale del gruppo.

“The Silence That Remains’ è una passeggiata insonne alle 3 del mattino attraverso la città, ripercorrendo i nostri passi e mettendo a letto il passato.” dice la band in un comunicato. “Il nostro nuovo capitolo sta iniziando e non vediamo l’ora di portarvi con noi. Gli orrori non finiscono mai…”



https://www.thehorrors.co.uk/

https://www.facebook.com/horrorsofficial

https://www.instagram.com/thehorrors/