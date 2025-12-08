In una sorprendente svolta artistica, Flea, il leggendario bassista dei Red Hot Chili Peppers, si appresta a pubblicare il suo primo album solista nel 2025 per l’etichetta Nonesuch. Mentre il mondo lo conosce come l’architetto dei groove funk-rock che hanno segnato un’epoca, Flea torna alle sue radici primigenie: la tromba e il jazz.

L’album, i cui dettagli sono ancora top secret, promette di essere un mosaico sonoro che unisce l’amore giovanile per il jazz, l’energia punk della sua formazione e tutte le esperienze accumulate in cinquant’anni di carriera. Ad anticipare il progetto è il singolo “A Plea”, già disponibile.

Il brano è un concentrato della sua visione: Flea si cimenta non solo al basso elettrico, ma anche alla tromba e ai vocalizzi, circondato da una band stellare che include talenti come Anna Butterss, Deantoni Parks, Jeff Parker (Tortoise) e Josh Johnson. Il risultato è un pezzo atmosferico, intimo e riflessivo, lontano dalle sonorità esplosive dei Chilis ma ugualmente intenso.

In una dichiarazione, Flea ha svelato il significato profondo di “A Plea”: “È un anelito per un luogo oltre, un luogo di amore, dove posso esprimere la mia mente ed essere me stesso… Credo ci sia un luogo molto più trascendente, al di sopra della politica, dove un dialogo autentico può aiutare l’umanità a vivere in armonia. C’è un punto in cui ci incontriamo tutti: ed è l’amore”.

A completare l’opera, un video diretto dalla figlia Clara Balzary, che aggiunge un tovento di intimità familiare a questo progetto profondamente personale.

Dopo aver scandito il ritmo di generazioni, Flea sembra pronto a mostrarci il suo cuore più nascosto, in un album che promette di essere una delle uscite più attese e sperimentali del prossimo anno.



https://www.flea333.com/

https://www.facebook.com/flea

https://www.instagram.com/flea333