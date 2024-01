I Devo annunciano la proiezione del film “De-Evolution is Real” al MoMA, al Sundance Film Fest dove il documentario DEVO di Chris Smith sarà presentato in anteprima mondiale. Per festeggiare, i Devo si esibiranno dal vivo al Marquis di Park City il 22 gennaio.



I Devo hanno in programma un paio di eventi legati al cinema questo mese, uno dei quali si terrà a New York: “De-Evolution Is Real: The Restored Films of DEVO” sarà proiettato al MoMA il 27 gennaio, e Gerald Casale e Mark Mothersbaugh saranno personalmente presenti.

“L’alunno dei Negativland Peter Conheim è stato il principale conservatore e archivista audio/video di DEVO da quando l’ho scelto per girare il nostro film-concerto hardcore dal vivo nel 2014” – racconta Gerald Casale. “Un decennio fa, abbiamo iniziato a discutere del restauro dell’opera fondamentale dei Devo, un insieme di opere cinematografiche basate sulla musica.”

“Nel corso degli anni, i progetti targati Devo di Peter hanno incluso il breve ed esilarante film “Sh!t Happens” nel 2018, la ristampa dell’EP in vinile “Mechanical Man” dell’anno scorso per Electronic Sound Magazine (Regno Unito), e i suoi restauri sono stati essenziali per entrambi i nuovi cofanetti pubblicati dalla Rhino Records e Futurismo. E ora possiamo dirlo – missione compiuta! – un’ulteriore prova del concetto sarà proiettata al MoMA il 27/01/24!” – conclude Casale.



