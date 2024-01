The Smile passeranno dall’Italia per una sola data in occasione dell’uscita nuovo album Wall Of Eyes. La band formata da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead con Tom Skinner dei Sons of Kemet arriverà in Italia per una sola data il 23 giugno prossimo nel programma del Roma Summer Fest. Ad annunciarlo è l’agenzia esclusivista dei concerti italiani della band. Il concerto si svolgerà presso la Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e prevede come special guest James Holden.

Il trio inglese è in procinto di pubblicare per la rinomata XL Recordings Wall Of Eyes, il secondo album registrato tra Oxford e gli Abbey Road Studios, e prodotto e mixato dal collaboratore Sam Petts-Davies con gli arrangiamenti per archi della London Contemporary Orchestra.

Di seguito potete ascoltare i primi due singoli tratti dal nuovo album: Bending Hectic e la title track Wall Of Eyes.

I biglietti per il concerto saranno disponibili tramite prevendita My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 11 gennaio e tramite vendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 12 gennaio su Livenation.



https://thesmiletheband.com/

https://www.facebook.com/thesmiletheband

https://www.instagram.com/thesmiletheband/