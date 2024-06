S’intitola Hot Sun Cool Shroud il nuovo EP dei Wilco e uscirà il 28 giugno, proprio lo stesso giorno in cui inizia il festival Solid Sound a North Adams, presso il museo MASS MoCA; e diretto dalla band di Jeff Tweedy (nella foto). In cartellone trovate tra gli altri Jason Isbell, Dry Cleaning, Young Fresh Fellows, Miracle Legion, Soul Glo.

“Pubblicheremo un EP come se fosse l’inizio della nostra estate – racconta Tweedy. Ci sono brani in Hot Sun Cool Shroud che sono più aggressivi e spigolosi di qualsiasi cosa abbiamo pubblicato negli ultimi tempi, e una canzone sull’amore che ti scioglie come un gelato in una pozza di zuppa zuccherata.”

L’EP contiene brani che sono stati iniziati durante le sessioni di registrazione di Cousin ed è prodotto da Cate Le Bon. Sarà disponibile in digitale e in esclusivo vinile bianco presso il Solid Sound, dove sarà possibile realizzare la copertina personalizzata.

I Wilco sono in tournée e prima del Solid Sound, faranno tre performance eslcusive al Beacon Theatre di New York (il 21, 22 e 24 giugno), con i Cut Worms. Jeff ha anche alcune mostre personali all’orizzonte e tutte le date sono elencate di seguito.



