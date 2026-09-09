Dopo il teaser estremamente sanguinolento delle settimane scorse, i Queens of the Stone Age hanno ufficialmente annunciato il loro attesissimo nuovo album. Perfecth uscirà il 30 ottobre via Matador, e per l’occasione la band ha rilasciato il nuovo singolo “Insignificant Other“.

Registrato tra New Orleans e Los Angeles, Perfecth è un voluto “imperfetto” capovolgimento della parola “perfect” (“perfetto”), coniato dal frontman Josh Homme. Il titolo riflette la filosofia del kintsugi, l’arte giapponese di riparare la ceramica con l’oro, che trasforma le fratture in elementi di bellezza. “Niente in questo mondo è perfetto, ma tutto sembra essere ‘perfecth'”, ha dichiarato Homme in una nota. “E quel titolo è divertente quando sei in gruppo, ma non lo è affatto quando sei solo”. Il disco, che segue In Times New Roman… del 2023, esplora diverse sfaccettature dell’amore attraverso nove tracce. “Ogni canzone suona come se venisse da un mondo diverso”, ha aggiunto Homme. “E questo è voluto, perché cerca di ricucire tutte queste emozioni che ruotano attorno all’amore, alla lussuria, alla follia e alla saggezza che ne deriva” .

A impreziosire l’annuncio, il singolo “Insignificant Other”, descritto dallo stesso Homme come “una canzone sulla distanza. Su come qualcuno possa essere il tuo intero mondo per poi semplicemente svanire. E sullo strano vortice di chi si trova a subire tutto questo” . Il brano segue “Easy Street“, il primo assaggio del disco e primo singolo in tre anni, pubblicato lo scorso mese.

Dopo l’intervento chirurgico d’urgenza del 2024, Homme è rimasto produttivo anche come solista, apparendo in “Faded Blue Jeans” di Shania Twain e nell’ultimo singolo dei Mastodon. I QotSA hanno inoltre pubblicato un film concerto registrato nelle Catacombe di Parigi nel 2025.

Ma le novità non finiscono qui: la band intraprenderà un imponente tour autunno/inverno. Prima di tutto, farà da supporter ai Foo Fighters nel “Take Cover Tour 2026”, che inizierà il 15 settembre al Mosaic Stadium di Regina, Saskatchewan . Subito dopo, i Queens of the Stone Age porteranno il nuovo album dal vivo con un tour di diciotto date in Australia e Asia, con tappe in Giappone e Singapore . Il gran finale è previsto per il 20 dicembre allo Spark Arena di Auckland, Nuova Zelanda, dove il gruppo sarà affiancato da Primus e Tropical Fuck Storm.



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Perfecth tracklist:

01 It’s Only Love

02 Insignificant Other

03 Where The Goth Girls At?

04 Mono

05 From The Cliff

06 Sunday

07 Easy Street

08 Phantom Limb

09 Run Away From The Mob