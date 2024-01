La cantautrice, produttrice discografica, compositrice e artista statunitense Julia Holter annuncio il nuovo album.

Something in the Room She Moves verrà pubblicato il 22 marzo dalla Domino. Di seguito puoi guardare il video del primo singolo ‘Spinning’.

Nei precedenti lavori Julia Holter ha esplorato la memoria e il futuro onirico ma in questo nuovo album si concentra sulla presenza: “C’è una maggiore attenzione alla corporeità, ispirata alla complessità e alla capacità di trasformarsi dei nostri corpi“, dice l’artista. Le scelte di Holter per la produzione e gli arrangiamenti formano un continuum di suoni di basso elettrico fretless in contrappunto con fluide melodie vocali, mentre linee sinuose di Yamaha CS-60 intrecciano fiati e ance. “Stavo cercando di creare un mondo dal suono fluido, simile all’acqua, che evocasse il mondo sonoro all’interno del corpo“, racconta Julia Holter a proposito del suo fluido universo armonico.



Foto di Camille Blake