Il terzo album omonimo degli Alice in Chains ha compiuto il suo trentesimo anniversario. Per l’occasione, il disco viene ristampato in vinile per la prima volta dal 1995.

Alice in Chains segnà un momento cruciale per la band, essendo l’ultimo album inciso con il cantante originale Layne Staley, scomparso nel 2002.

Sul fronte delle esibizioni dal vivo, la formazione attuale – composta dai membri fondatori Jerry Cantrell e Sean Kinney, insieme a William DuVall e Mike Inez – si è esibita per l’ultima volta a luglio al tributo ai Black Sabbath “Back to the Beginning”. Al momento, non sono previsti nuovi concerti.

Ascolta l’album in streaming qui sotto.



https://aliceinchains.com/

https://www.facebook.com/aliceinchains

https://www.instagram.com/aliceinchains/