Non tutte le ristampe vengono per nuocere. Quando si tratta di un disco dei CUT è già una gran cosa e se il disco in questione è uno dei più esplosivi della più grande garage band italiana allora la situazione raggiunge dimensioni quasi epiche. Il trio bolognese non ha sbagliato un disco ed è sempre stato un autorevole alfiere del garage-blues più impulsivo e immediato, tanto da evocare il rock’n’roll esplosivo della Jon Spencer Blues Explosion, ma senza essere minimamente derivativo. “Annihilation Road” fu pubblicato nel 2010 come quinto lavoro del trio prodotto da Matt Verta-Ray (Speedball Baby/Madder Rose/Heavy Trash). Verta-Ray, inoltre, è stato produttore e fonico anche per gruppi e artisti del calibro di Ronnie Spector, The Oblivians, Dirtbombs, The Jon Spencer Blues Explosion e Andre Williams. Il rapporto tra il produttore e il trio è nato perché questi ultimi aprirono i concerti di Speedball Baby e Heavy Trash in Italia e nell’Europa continentale.

“Annihilation Road” è composto da 14 brani per trentadue minuti di musica, per cui i pezzi sono veloci, brevi e serrati. Se la title-track è un garage martellante, che non fa prigionieri, con chitarre garage-punk possenti che esplodono in un serratissimo rock’n’roll ’50, “The Light” è tutta tirata con stop’n’go e chitarre acide e inarrestabili. Tuttavia uno dei brani più complessi e intriganti è “All Our Dues”, con un iniziale charleston p-funk, arricchito da cori di pop Usa ’60, ma su una base noise-rock in cui il trio riesce a mettere d’accordo i primi Sonic Youth e i Pussy Galore. Entusiasmante poi l’omaggio al fulmicotone ai Misfits, nell’omonimo brano. E come trascurare lo scheggiata e martellante “Feels Alright” o le accelerazioni fugaziane di “Awesome” e l’insalata di noise, velocità e rabbia di “She Gave Me Water”?



