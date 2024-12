La band britannica The Murder Capital ha annunciato il suo terzo album, Blindness, che uscirà il 21 febbraio tramite la Human Seasons. Hanno realizzato l’album a Los Angeles con il produttore John Congleton. “Voleva che non iniziassimo a fare demo o a sovrapporre alcuna traccia, ma semplicemente registrassimo tutto al telefono”, ha affermato il frontman James McGovern che continua: “In questo modo, quando siamo arrivati ​​in studio, nessuna canzone era soffocata da ciò che doveva essere, si trattava di ciò che la canzone poteva diventare”. In Blindness troverete la traccia “Can’t Pretend to Know“, che è stato pubblicato all’inizio di quest’anno, e il nuovo singolo è “Words Lost Meaning“.

Il gruppo intraprenderà un lungo tour che li vedrà protagonisti anche in Italia con una sola tappa a Milano il 5 maggio 2025 presso l’Alcatraz ma precedentemente, e precisamente dal 31 marzo fino al 26 aprile suoneranno in Australia a: Wellington, Auckland, Melbourne, Brisbane, Sydney e Perth per poi tornare in U.K. con tappe a: Birmingham, Manchester, Glasgow, Leeds, London e Bristol.



https://themurdercapital.os.fan/

https://www.facebook.com/MurdrCapitalBand

https://www.instagram.com/themurdercapital