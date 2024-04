In occasione del primo anniversario del loro ultimo album, Stereo Mind Game, i Daughter annunciano Live at Middle Farm Studios, una live performance di 7 brani. La session vede il trio composto da Elena Tonra, Igor Haefeli e Remi Aguilella tornare all’intimità dei Middle Farm Studios nei pressi di Dartmoor, in Inghilterra – dove gran parte di Stereo Mind Game è stata registrata – per eseguire gli stessi brani dal vivo per la prima volta, tra cui i singoli ‘Be On Your Way’, ‘Party’ e ‘To Rage’. La band ha condiviso la performance live ‘Neptune’.



