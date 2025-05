Avevamo salutato con entusiasmo la pubblicazione di “Picture of Bunny Rabbit ”, registrazione recuperata dagli archivi di Arthur Russell scrivendo su queste pagine: ‘L’operazione di recupero dagli “archivi” di brani “inediti” registrati in tempi andati è il marchio di fabbrica di “Picture of Bunny Rabbit” (pubblicato dalla Rough Trade Records in partnership con Audika Records), disco che ci riporta al primo Arthur Russell, quello degli anni ottanta, quando con il suo “cello” sperimentava e creava una propria identità musicale.’.

In quella occasione si osservò anche che ‘“Picture of Bunny Rabbit”, con le sue nove tracce, raccoglie invece registrazioni risalenti al 1985 e al 1986 e quindi coeve allo storico “World of Echo” del 1986, tra cui spiccano frammenti di alto cantautorato colto in cui le parti strumentali trovano compiutezza nelle parti cantate come in “Not Checking Up” e nel continuum di “Telling No One”.’.

Ora Rough Trade/Audika hanno dato alle stampe “Open Vocal Phrases, Where Songs Come In and Out”, lavoro contenente “unedited solo live performance recorded at Phill Niblock’s Experimental Intermedia Foundation in Downtown NYC on 12/20/85” (come da sito della Rough Trade consultato il 1.5.25: https://www.roughtrade.com/de/product/arthur-russell/open-vocal-phrases#51394078245195); live che di fatto anticipa “World of Echo” e contenente da registrazioni di brani che poi andranno in parte a comporre lo stesso “World of Echo”.

Va poi precisato che la recensione che segue attiene alla versione in doppio LP, arricchita da due brani in più registrati dal vivo il 24/06/1984 come successivamente dettaglieremo (“Side four includes two instrumental tracks from the previously unreleased in the UK Sketches For World Of Echo – Changing Forest and Sunlit Water” come si legge dal sito della Rough Trade: https://www.roughtrade.com/de/product/arthur-russell/open-vocal-phrases#51394078245195 – consultato il 1.5.25); la versione in CD “includes the complete Sketches For World Of Echo (originally published in 2020 as a cassette and DL) available for the first time on CD” (come si legge dal sito della Rough Trade: https://www.roughtrade.com/de/product/arthur-russell/open-vocal-phrases#51394078245195 – consultato il 1.5.25)

Messo il primo vinile sul piatto, in punta di piedi il cello e la voce di Russell sono per la delicata, bella e “previously unreleased songs” “That’s The Very Reason”.

Con “Tower Of Meaning/Rabbit’s Ear/Home Away From Home” inizia il viaggio nella mente e nell’animo di Russell che dialoga con se stesso; l’esecuzione, rispetto all’omologo brano su “World of Echo”, si dilata sino a toccare la soglia dei venti minuti, tra pennellate di cello ruvido e sferzante e interventi vocali a tratti “meditativi” a tratti cantautorali.

Se “Happy Ending” conserva il suo “formato canzone” (il brano era presente nella versione estesa di “World of Echo” come tratto da “Sketches For World Of Echo”), “All-Boy All-Girl/Tiger Stripes/You Can’t Hold Me Down” fonde nei suoi nove minuti la “All-Boy All-Girl” di “World Of Echo”, con “Tiger Stripes/You Can’t Hold Me Down” (queste ultime due, come si apprende da fonti online risalenti al progetto Felix).

Anche “Hiding Your Present From You/School Bell” è pretesto per sperimentare; sebbene la versione in studio di “Hiding Your Present From You” (presente su “World Of Echo”) mostrava incursioni nell’“elettronica”, qui si accentua tutto verso territori prossimi a una sorta di cantautorato elettrico/industriale/acustico. “School Bell” non è altro che una versione rallentata di “Tree House”.

Di spicco “Too Early To Tell”, anch’essa presentata come “previously unreleased songs”, che alza i ritmi, li distorce, riproponendo il “particolare” cantautorato in stile Russell.

Le lunghe “Changing Forest” (13:32) e “Sunlit Water” (10:21), come detto, sono due strumentali registrati il 6/24/84 e già presenti in “Sketches For World Of Echo – June 25 1984 Live At Ei”; trattasi sostanzialmente di pura sperimentazione per cello e “manipolazione” sonora.

Per completezza, visto il richiamo a “Sketches For World Of Echo” (sia per il doppio LP che per il doppio CD) da citare anche la splendida “Let’s Go Swimming”, così come “Keeping Up”, “I Can’t Hide”, “The Boy With A Smile On His Face”…

Terminato l’ascolto, “Open Vocal Phrases, Where Songs Come In and Out” si mostra come intimo e personale momento di musica di un Russell che dialoga con se stesso.



