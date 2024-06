Steve Jones, Glen Matlock e Paul Cook riformano la band The Sex Pistols ma senza Johnny Rotten. La storica punk rock band inglese farà due live a Londra e alla voce ci sarà Frank Carter. Certamente la mancanza del carismatico frontman Rotten si farà sentire ma del resto con tutti i “capricci” che fa probabilmente è difficile per gli altri membri del gruppo trovare un accordo per riportare in vita l’iconica band.

Gli show sono ufficialmente annunciati come Frank Carter & The Sex Pistols e in scaletta ci saranno i brani dell’album Never Mind the Bollocks.

I live si terranno il 13 e 14 agosto alla Bush Hall e i proventi andranno a beneficio della sede per aiutarla a mantenerla attiva. “Questa è la mia sede locale. Sono cresciuto a Shepherd’s Bush e vivo ancora qui”, ha detto Paul Cook in un comunicato stampa. “Sarebbe un vero peccato vederlo scomparire e vogliamo continuare così. Quindi tutti al concerto!” Dal canto suo Frak Caerter ha scritto sul suo profilo IG: “Sarà un onore riuscire a realizzare insieme uno dei dischi più influenti di tutti i tempi“.

I Sex Pistols si riunirono ufficialmente nel ’96 in occasione del tour “Filthy Lucre” e poi di nuovo nel 2002-2003 e ancora una volta nel 2007-2008, ma negli anni successivi i rapporti con Lydon sono andati a farsi benedire. Lydon ha portato Jones, Matlock e Cook in tribunale, perdendo la causa, perché voleva impedire l’uso delle canzoni dei Sex Pistols nella miniserie biografica di Danny Boyle del 2022 sulla band.



https://www.sexpistolsofficial.com/

https://www.facebook.com/sexpistolsofficial

https://www.instagram.com/sexpistols