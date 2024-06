I Mercury Rev hanno annunciato Born Horses un nuovo album che uscirà il 6 settembre tramite l’etichetta inglese Bella Union. È il loro primo lavoro di inediti da The Light in You del 2015, senza contare il tributo a Bobbie Gentry nel 2019.

Nelle presentazioni dell’album la band cita l’artista minimalista Tony Conrad (LaMonte Young’s Dream Syndicate con John Cale) e il poeta beat Robert Creeley per aver influenzato la scrittura dei brani. Già nel primo spettrale singolo, “Patterns” – che potete ascoltare qui sotto – si denota questa influenza.



Born Horses by Mercury Rev