Sono i pionieri del queer pop punk e si chiamano Pansy Division . I californiani hanno selezionato 14 canzoni che hanno ispirato l’LP di debutto del 1993 “Undressed” per celebrare il trentesimo anniversario, anche se in ritardo. Pubblicato originariamente su Lookout! Records, e successivamente su Alternative Tentacles. l’album è ripubblicato per la prima volta in vinile dopo essere stato rimasterizzato da Justin Perkins al Mystery Room Mastering e mixato al Well Made Music. La ristampa uscirà il 9 agosto tramite Sounds Rad.

Il cantante/chitarrista Jon Ginoli racconta: “il mondo rock/punk/underground dei primi anni ’90 sembrava maturo per una band gay, ma nessuno era ufficialmente allo scoperto, nemmeno quelli che pensi lo siano (ancora). Ho pensato che avrei formato una rock band e realizzato un album che non avesse nulla da perdere, nulla da nascondere e Undressed è stato il risultato: eccitante, orecchiabile, divertente, sincero, sporco e romantico, stridente e croccante. Si chiamava queercore, pop punk, gay punk. Alienata dalla musica dei locali gay, questa era la mia idea di gioia gay, una celebrazione queer che spaccava. 30 anni dopo, ne siamo ancora orgogliosi e lieti di riaverlo ristampato su vinile per la prima volta in oltre 20 anni.”



Le 14 tracce selezionate per rendere tributo al sound che ha ispirato il loro debut album del 1993 sono brani di Beat Happening, The Bats, The Lemonheads, Superchunk, Jonathan Richman & the Modern Lovers, Galaxie 500, Mekons, Two Nice Girls, The Vertebrats, Hüsker Dü, The Jesus and Mary Chain, David Bowie, Pete Shelley e Prince.



https://pansydivision.com/

https://www.instagram.com/pansydivisionofficial/

https://pansydivision.bandcamp.com/