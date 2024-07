S’intitola ‘Five Dice, All Threes’ e uscirà il 20 Settembre per la label Dead Oceans l’undicesimo album dei Bright Eyes, contemporaneamente all’annuncio la band condivide il nuovo singolo ‘Bells and Whistles’. Tra le collaborazioni presenti nel disco troveremo Cat Power e Matt Berninger dei The National, Alex Orange Drink dei So So Glos e molti altri.

A proposito del nuovo singolo Conor Oberst, cantante e leader della band, dice: “Questa è una canzone sui tanti piccoli dettagli della vita che al momento possono sembrare insignificanti, frivoli o temporanei, ma che alla fine finiscono per formare il tuo destino“.

Il disco è stato autoprodotto dalla band stessa e registrato presso gli ARC studio di Omaha, di proprietà di Mike Mogis e Conor Oberst.

