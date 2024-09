Era nell’aria da alcuni mesi ed ora c’è la conferma con tanto di album e tour nuovo. I Linkin Park ripartono come band dopo la tragica scomparsa del cantante Chester Bennington che si è suicidato nel 2017. Il gruppo californiano, che ha sostituito anche il batterista originale, si è ricompattato dopo aver selezionato la cantante Emily Armstrong che si aggiunge ai membri storici Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix e Joe Hahn più il nuovo batterista Colin Brittain (che ha prodotto/co-scritto per band come A Day To Remember, Papa Roach, All Time Low e altri) in sostituzione del batterista co-fondatore Rob Bourdon. La nuova formazione ha annunciato un nuovo album, “From Zero“, in uscita il 15 novembre tramite Warner, così come le date del tour che si terranno a New York, Los Angeles, Londra, Amburgo, Seul e Bogotà.



