Si rinnova l’accordo con la label Domino per gli scozzesi Franz Ferdinand che annunciano il sesto album The Human Fear. Dopo sette anni dall’ultimo Always Ascenfing il nuovo album del gruppo di Glasgow arriverà negli store il 10 gennaio 2025. Le undici tracce del disco sono state registrate agli AYR Studios in Scozia e prodotte dalla band insieme a Mark Ralph il quale aveva lavorato all’album del 2013 Right Thoughts, Right Words, Right Action. Il filo conduttore dell’intero lavoro, annuncia la band di Alex Kapranos, è “l’esplorazione delle paure umane e il loro impatto sulle nostre vite per fare un viaggio intenso e riflessivo,” mantenendo lo stile della band.”

Il singolo, che potete ascoltare qui sotto, è Audacious. The Human Fear sarà disponibile su LP, LP Deluxe, CD e digitale. L’edizione Deluxe conterrà un vinile arancione in BioVinyl e un esclusivo demo LP con registrazioni inedite.



I Franz Ferdinand il 20 febbraio 2025 farà tappa a Milano al al Fabrique per un concerto italiano esclusivo e il tour toccherà diverse città in Europa e nel Regno Unito, dopo quelle in Sud America dove la band suonerà insieme ai The Killers.



https://franzferdinand.com/

https://www.instagram.com/franz_ferdinand/

https://www.facebook.com/officialfranzferdinand