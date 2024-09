I Pinhead Gunpowder, il side project di Billie Joe Armstrong dei Green Day, sono nati nel 1997 e si completano in line up anche da Aaron Cometbus, Bill Schneider e il chitarrista di lunga data dei Green Day Jason Bianco. Il gruppo dopo anni di silenzio annuncia il nuovo album dal titolo ‘Unt’.

Il nuovo album uscirà il 15 ottobre tramite la 1-2-3-4 Go Records ed è il loro primo full album dall’LP di debutto del 1997 Goodbye Ellston Avenue e dall’EP del 2008 West Side Highway. Questo album l’hanno registrato nel 2023 con il collaboratore Chris Dugan. Il primo singolo di Unt è la traccia che dà il titolo all’album che potete ascoltare qui sotto, e suona come un classico dei Green Day; ovvero un sound dalla versione pop punk anni ’90 essenziale e senza fronzoli.



Nel frattempo i Green Day festeggiano il 30mo anniversario dell’album “American Idiot” con tracce che includono la B-side/bonus track cantata da Mike Dirnt “Governator”, una versione live di “St. Jimmy” dalla performance della band su VH1 Storytellers del 2005 e una demo di “Wake Me Up When September Ends” che include anche un montaggio video. Ascoltale qui https://www.youtube.com/@GreenDay/videos



Unt by Pinhead Gunpowder