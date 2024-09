La storica hard core band di NYC Gorilla Biscuits, fondata da Anthony “Civ” Civarelli, seminale band rappresentante della scena Youth crew (sotto genere hard core che si rifà alla cultura straight edge), non ha mai nascosto di essere stata influenzata dai Minor Threat coverizzando dal vivo più volte l’omonima canzone “Minor Threat“. Ma la settimana scorsa è stato speciale: al Salty’s Beach Bar di Lake Como, nel New Jersey alla chitarra c’era anche Brian Baker dei Minor Threat (successivamente nei Dag Nasty, Bad Religion).



“I sogni diventano realtà per i ragazzi e le ragazze hardcore“, ha detto CIV introducendo la canzone. “È così divertente condividere il palco con il GOAT Brian Baker per suonare la versione dell’inno nazionale dell’hardcore“.



https://gorillabiscuits.bandcamp.com/