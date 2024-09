La band post-rock canadese Godspeed You! Black Emperor ha annunciato un nuovo album intitolato “NO​ ​TITLE AS OF 13 FEBRUARY 2024 28​,​340 DEAD”, riferendosi al numero di palestinesi uccisi dagli attacchi israeliani su Gaza dal 7 ottobre 2023 al 13 febbraio, 2024. La pubblicazione è prevista per il 4 ottobre tramite Constellation Records.

L’album viene presentato con queste parole:

LA PURA VERITÀ==

l’abbiamo attraversato discutendo.

ogni giorno un nuovo crimine di guerra, ogni giorno sboccia un fiore.

ci siamo seduti insieme e l’abbiamo scritto in una stanza,

e poi mi sono seduto in un’altra stanza, registrando.

SENZA TITOLO= quali gesti hanno senso mentre i corpicini cadono? che contesto? quale melodia spezzata?

e poi un conteggio e una data per segnare un punto sulla linea, il processo negativo, il mucchio che cresce.

il sole che tramonta sopra letti di cenere

mentre sedevamo insieme, discutendo.

il vecchio ordine mondiale fingeva a malapena di preoccuparsene.

questo nuovo secolo sarà ancora più crudele.

la guerra sta arrivando.

non arrenderti.

scegli un lato.

aspettare.

Amore.

GY!BE



Su bandcamp è possibile ascoltare la traccia “Grey Rubble – Green Shoots”, una canzone di sette minuti che crea tensione con una coda stranamente serena. Ascoltala qui sotto.



I Godspeed hanno recentemente annunciato il tour “Liberation Autumn of ’24” e molte date del tour le faranno con Alan Sparhawk dei Low, che si sta preparando per il suo nuovo album solista White Roses, My God il quale parteciperà anche a un tour da headliner nel 2025,

<a href=”https://godspeedyoublackemperor.bandcamp.com/album/no-title-as-of-13-february-2024-28340-dead”>"NO TITLE AS OF 13 FEBRUARY 2024 28,340 DEAD" by Godspeed You! Black Emperor</a>

Di seguto il lungo tour che la band intraprenderà tra Europa e Stati Uniti:

27 Sep 2024 • Dublin, IE • National Stadium

29 Sep 2024 • London, UK • Troxy

30 Sep 2024 • Glasgow, UK • Barrowlands

01 Oct 2024 • Manchester, UK • Ritz

02 Oct 2024 • Bristol, UK • Marble Factory

03 Oct 2024 • Coventry, UK • The Empire

04 Oct 2024 • Tourcoing, FR • Le Grand Mix

05 Oct 2024 • Esch-Alzette, LU • Kufa

06 Oct 2024 • Paris, FR • Le Trianon

08 Oct 2024 • Nantes, FR • Stereolux

09 Oct 2024 • Nancy, FR • L’Autre Canal (Jazz Pulsation Festival)

10 Oct 2024 • Zürich, CH • Volkshaus

11 Oct 2024 • Lausanne, CH • Les Docks

12 Oct 2024 • Frankfurt, DE • Zoom

14 Oct 2024 • Berlin, DE • Huxleys

15 Oct 2024 • Amsterdam, NE • Paradiso

16 Oct 2024 • Brussels, BE • AB

18 Oct 2024 • Athens, GR • Floyd

04 Nov 2024 • Hamilton ON • Bridgeworks

05 Nov 2024 • Toronto ON • The Concert Hall

06 Nov 2024 • London ON • London Music Hall

07 Nov 2024 • Grand Rapids MI • Elevation

08 Nov 2024 • Chicago IL • The Salt Shed

09 Nov 2024 • St Paul MN • Palace Theater

11 Nov 2024 • Lawrence KS • Liberty Hall

12 Nov 2024 • Fayetteville AR • George’s Majestic Lounge

13 Nov 2024 • Nashville TN • The Basement East

14 Nov 2024 • Knoxville TN • Bijou Theater

15 Nov 2024 • Atlanta GA • The Masquerade

16 Nov 2024 • Charleston SC • The Music Farm

17 Nov 2024 • Saxapahaw NC • Haw River Ballroom

19 Nov 2024 • Washington DC • 9:30 Club

21 Nov 2024 • Brooklyn NY • Pioneerworks

22 Nov 2024 • Norwalk CT • District Music Hall

23 Nov 2024 • Boston MA • Roadrunner

24 Nov 2024 • Philadelphia PA • Union Transfer