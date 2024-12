I Magnetic Fields hanno celebrato il 25° anniversario del loro triplo album del 1999, 69 Love Songs, suonandolo dal vivo integralmente in due serate in diverse città. Ora la notizia è che le celebrazioni continueranno nel 2025. I nuovi spettacoli dureranno da marzo fino a maggio con tappe a Toronto, Pittsburgh, Milwaukee, St. Paul, Cleveland, New York, Concord, NH, Glenside, PA, Roanoke, VA, Oak, MI, Iowa City e Cincinnati.

La formazione per questi live probabilmente includerà nuovamente la seguente line up: Claudia Gonson, John Woo, Sam Davol, Shirley Simms e Stephin Merritt, che hanno tutti suonato nell’album, insieme agli attuali membri dei Magnetic Fields Chris Ewen e Anthony Kaczynski.



