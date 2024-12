Riunitosi nel 2022 il gruppo capitanato datorna alla discografia annunciando un accordo con la storica etichetta inglese. “La Rough Trade – ha annunciato la band – gestisce la società deida oltre 30 anni, quindi è fantastico essere finalmente anche sull’etichetta. Ce l’abbiamo fatta!”Dopo più di un decennio di separazione il gruppo brit pop inglese ha fatto una serie di concerti l’estate scorsa sia in Inghilterra che in Irlanda e in Scandinavia, a inizio gennaio saranno in Giappone. Sin dai primi live della reunion hanno suonato musica nuova ma l’annuncio della firma non fa riferimento a nuove registrazioni e imminenti pubblicazioni. Quest’anno, Jarvis Cocker e la band hanno suonato il loro primo tour in Nord America dal 2012, dedicandolo al bassista Steve Mackey morto nel marzo del 2023.