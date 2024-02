The Decemberists, storica indie folk band americana, torna con il singolo ‘Burial Ground’ feat. James Mercer degli Shins. Il nuovo singolo segna l’inizio della collaborazione con la label Thirty Tigers, oltre al ritorno ad un brano inedito dopo l’album ‘’I’ll be Your Girl’ del 2018.

La band di Portland, oggi composta da Colin Melloy, Chris Funk, Jenny Conlee, Nate Query e John Moen è tra le maggiori rappresentanti degli ultimi 20 anni del connubio tra la tradizione dell’Americana, folk e indie-rock, capaci di combattere a livello e popolarità con band affermate come Arcade Fire e Fleet Foxes. I The Decemberists sono attesi dal vivo in Inghilterra, unica data europea, il 25 Agosto all’All Points East di Londra.

Il nuovo singolo è stato prodotto da Tucker Martine, già presente sul loro ultimo album ‘I’ll Be Your Girl’ del 2018, con il guest d’eccezione dell’amico James Mercer, voce dei The Shins. Durante il silenzio degli ultimi 6 anni il leader dei The Decemberists Colin Meloy ha portato avanti la sua carriera di scrittore, scrivendo romanzi per giovani e adulti. Il suo bestseller ‘Wildwood Chronicles’ è stato adattato per il grande schermo e ne uscirà presto una versione animata con la partecipazione di Mahershela Ali, Carey Mulligan, Tom Waits e Angela Bassett.



https://www.decemberists.com/

https://www.facebook.com/thedecemberists

Photo – Credit Holly Andres