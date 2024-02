Il dodicesimo album in studio dei Pearl Jam, intitolato Dark Matter, uscirà su etichetta Monkeywrench Records/Republic Records il 19 aprile 2024. La title track dell’album è ora disponibile on line con un video visualizer dedicato. Dark Matter è stato prodotto dal produttore vincitore del premio Grammy Andrew Watt ed è la prima uscita della band dopo Gigaton, album che risale al 2020.

Nel 2023 la band si è riunita agli Shangri-La Studios di Malibu scrivendo e registrando in un impeto di ispirazione – racconta la band dal sito ufficiale – completando il lavoreo in sole tre settimane. Di conseguenza, Dark Matter canalizza lo spirito condiviso di un gruppo di confidenti e fratelli creativi per tutta la vita in una stanza che giocano come se la loro stessa vita dipendesse da questo.

I Pearl Jam aderiscono al Record Store Day per celebrare i negozi di dischi indipendenti e faranno uscire un’edizione speciale di Dark Matter il 20 aprile. L’album sarà disponibile solo nei negozi che aderiscono al Record Store Day. Maggiori informazioni e trova negozi su www.recordstoreday.com

Ad oggi la band ha annunciato una serie limitate di live show ma si suppone che altre date arriveranno. Intanto le tappe certe sono: Napa Valley in California (25 maggio), Mad Cool Festival in Spagna (11 luglio) e NOS Alive Festival in Portogallo (13 luglio).

https://pearljam.com/

https://www.facebook.com/PearlJam/

https://www.instagram.com/pearljam

Ph. credit Danny Clinch