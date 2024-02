Les Savy Fav tornano con “Legendary Tippers”, la loro prima release inedita in 14 anni. “Quando abbiamo finito il nostro ultimo disco, c’era la sensazione che se avessimo voluto fare di più, avremmo voluto fare qualcosa di più ambizioso“, dice il frontman Tim Harrington. “La band non è mai stata un lavoro” – aggiunge Harrington. “Abbiamo avuto il tempo di capire come riunire in modo autentico le persone che siamo diventati e le persone che siamo come artisti. C’è un’estasi caotica e sfrenata al centro dell’universo della band. Conciliare tutto ciò con il desiderio di creare stabilità e la necessità di sopportare un po’ di fatica non è facile.”

“Legendary Tippers” è un tipico brano dei Les Savy Fav: ballabile e divertente. Il nuovo album, il sesto per il gruppo di Providence, è intitolato “LSF:OUI” e verrà pubblicato nei prossimi mesi dalla label Frenchkiss Records.

La band sarà in Europa per un breve tour in UK (Londra, Bristol, Dublino, Leeds) per poi esibirsi il 28 maggio al Primavera Sound di Barcellona.



https://lessavyfav.com/

foto di: Nick-Helderman