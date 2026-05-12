Con la release di questo nuovo lavoro sulla nostra etichetta FreakHouse Records, la nostra redazione celebra una collaborazione che nasce tra le proprie mura. Un disco ‘in da house’ nel senso più profondo del termine: un progetto firmato da Luigi Ferrara e Marco Sica, entrambi collaboratori di lunga data di Freak Out Magazine, che insieme a Francesco Addati ci raccontano la loro personalissima ricerca sonora, stavolta non attraverso le righe di questa rivista, ma con le onde di un nuovo disco in uscita.

Il full-lenght ADDATI – FERRARA – SICA è una convergenza magnetica tra l’avanguardia e l’oscurità, dove ogni nota sembra l’ultima vibrazione di un mondo che svanisce. Un viaggio sonoro che si muove nelle zone d’ombra della percezione.

Questo lavoro rappresenta un’intersezione tra la tradizione ambient obscure e la ricerca timbrica del jazz contemporaneo, filtrata attraverso una lente minimalista. Non è solo musica, ma una cartografia sonora di paesaggi interiori e architetture dimenticate.

L’uso di fiati, samples e corde non segue strutture canoniche, ma emerge come n’improvvisazione spettrale, un dialogo tra strumenti che sembrano fluttuare nel vuoto. In un’epoca di saturazione digitale, questo album sceglie la via della sottrazione. È un manifesto di resistenza sonora che invita a riscoprire il piacere dell’ascolto lento, consapevole e, soprattutto, profondo.

L’artwork è un’illustrazione disegnata a mano dall’artista visivo conosciuto come The Analog Dimension.

L’uscita ufficiale è prevista per il 15 maggio, inizialmente su piattaforme digitali e successivamente su supporto in vinile.Questa produzione esce in collaborazione con i nostri partner e amici KĀLA JUNGLE e Rockalvi Festival.

ADDATI / FERRARA / SICA – Tracklist:

Side A (16:47)

Side B (16:44)



Full Version (35:33)

Francesco Addati – Sax, Flauto

Luigi Ferrara – Electronics & Cosmic Devices

Marco Sica – Synth Modulari, Biarnel Oligarch, NS/Stick, Basso

Missato da Luigi Ferrara

Masterizzato da Giovanni Roma

Grafiche e Cover di The Analog Dimension

Prodotto da Addati-Ferrara-Sica