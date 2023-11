Risale al 16 gennaio del 1998 la pubblicazione di un gioiellino pop elettronico di stampoa francese. Il duo Air pubblicò 25 anni fa “Moon Safari”, un album che catapultò in breve tempi Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunckel dall’anonimato al mainstream. In pochissimo tempo il duo divenne oggetto d’interesse di artisti del calibro di David Bowie, Madonna, Beck, Charlotte Gainsbourg, Kevin Parker e Sofia Coppola con la quale gli Air hanno creato un rapporto sinergico come quello tra Angelo Badalamenti e David Lynch (un altro fan).

“Moon Safari” ha dato vita a singoli di successo come “Kelly Watch The Stars“, “All I Need” e “Sexy Boy“, ha venduto milioni di copie in tutto il mondo e ha permesso agli Air di partecipare come headliner nei principali festival mondiali.

Per celebrare il venticinquesimo anno di vita dell’album nel 2024 gli Air realizzeranno un tour durante il quale lo suoneranno dal vivo, queste le tappe:

24 Febbraio – Anitgel at Victoria Hall, Ginevra, Svizzera

25 Febbraio – Fabrique, Milano, Italia

27 Febbraio – Wiener Konzerthaus, Vienna, Austria

29 Febbraio – De Roma, Antwerp, Belgio

02 Marzo – Theater des Westen, Berlino, Germania

07 Marzo– L’olympia, Parigi, Francia

08 Marzo – Paradiso, Amsterdam, Olanda

24 Marzo – London Coliseum, Londra, UK

I biglietti per la data saranno disponibili online da venerdì 17 novembre 2023 alle ore 10:00.



