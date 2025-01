Il frontman dei Porcupine Tree, Steven Wilson, prolifico anche da solista e da produttore, ha annunciato un nuovo album intitolato The Overview. L’LP uscirà il 14 marzo tramite Fiction Records e verrà supportato da un tour in UK e Europa nei mesi di maggio e giugno.

L’album è composto solo da due lunghe canzoni ,”Objects Outlive Us” di 23 minuti e 17 secondi ) e “The Overview” da 18 minuti e 27 secondi. U viaggio lungo 42 minuti basato sull’ “effetto panoramica”, ha affermato Wilson, “per cui gli astronauti che vedono la Terra dallo spazio subiscono un cambiamento cognitivo trasformativo, molto spesso sperimentando un travolgente apprezzamento e percezione della bellezza, e un maggiore senso di connessione con le altre persone e con la Terra nel suo insieme”. Ha continuato: “Tuttavia, non tutte le esperienze sono positive; alcuni vedono la Terra veramente per quello che è, insignificante e persa nella vastità dello spazio, e la razza umana come una specie travagliata. Come riflesso di ciò, l’album presenta immagini e storie di vita sulla Terra, sia buone che cattive”.

In The Overview Wilson collaborano Craig Blundell (batteria), Adam Holzman (tastiere) e Randy McStine (chitarre) e Andy Partridge degli XTC che ha scritto il testo per la sezione “Objects: Meanwhile” della traccia “Objects Outlive Us”.

L’album sarà accompagnato da un lungometraggio diretto dall’artista visivo Miles Skarin. La première dell’album e del film avrà luogo il 25 febbraio al BFI IMAX di Londra, insieme a una sessione di domande e risposte.

The Overview è il seguito dell’album di Wilson del 2023, The Harmony Codex, che è arrivato dopo che i Porcupine Tree hanno pubblicato il loro primo album in 12 anni, Closure/Continuation, nel 2022. Wilson ha anche pubblicato The Itself of Itself, un nuovo album dal suo solista progetto Bass Communion nel 2024.



