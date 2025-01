I britannici Mekons, formati nel ’77 come collettivo artistico, sono tra le più longeve e prolifiche punk rock band inglesi oggi però di stanza a Chicago. Il collettivo ha annunciato Horror, il loro primo lavoro in cinque anni, scritto nel 2022 e registrato di recente a Valencia con strumenti raccolti o prestati, e verrà pubblicato dalla label Fire Records. Il venticinquesimo album del collettivo, con in line up anche Lu Edmonds (PiL, The Damned), uscirà il 4 aprile.

L’album include il singolo pubblicato l’anno scorso “You’re Not Singing Anymore” e l’odierno “Mudcrawlers“, che è un’emozionante inno che li celebra, dal sound un poco indie/college rock anni ’80.



I Mekons a maggio saranno in tournée in Europa, incluso un giro negli USA a luglio con due spettacoli nell’area di New York: alla Bowery Ballroom il 17 luglio e alla White Eagle Hall di Jersey City il 18 luglio. Tra tutte le date elencate troviamo anche due appuntamenti italiani: il 25 maggio al Freakout di Bologna e il 26 maggio all’Arci Bellezza di Milano.



https://www.facebook.com/mekons

https://www.instagram.com/mekons_official/

https://mekons.bandcamp.com/album/horror