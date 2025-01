Dopo la reunion live, che li vide suonare anche in Italia nel 2022; e il recente nuovo album “Make It Fit“ pubblicato dalla label Numero Group, la slow-core e post rock band di Boston Karate torna a suonare nel nostro paese per cinque concerti.

Ecco le date: 08 Maggio al Monk di Roma; 09 Maggio allo Spazio Teatro 89 di Milano; 11 Maggio al Milk di Torino; 12 Maggio al Locomotiv di Bologna e il 14 Maggio al Viper di Firenze.

Si vocifera che poi in piena estate torneranno nuovamente.

https://www.instagram.com/thebandkarate/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063812555965