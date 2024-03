Il regista, e musicista, John Carpenter ha annunciato il quarto volume della sua serie Lost Themes. Sottotitolato Noir uscirà il 3 maggio tramite la label Sacred Bones realizzandolo con i suoi collaboratori abituali: suo figlio Cody Carpenter e il figlioccio Daniel Davies. “Il noir è un genere tipicamente americano nato nel cinema del dopoguerra“, afferma John. “Siamo cresciuti amando Noir e ne siamo stati influenzati per questo nuovo album.”

Davies invece racconta un partivolare significativo: “Sandy King [moglie e produttrice di John] a Natale ha regalato un libro pieno di immagini di film noir, tutte foto d’epoca. Lo stavo guardando e ho pensato: “Mi piacciono quelle immagini e ciò ha ispirato il lavoro utilizzando i titoli di alcuni dei film noir preferiti di John”

Il primo singolo di Lost Themes IV: Noir è “My Name is Death“, che non assomiglia a nessun altro capitolo della serie Lost Themes, ed è accompagnato da un video davvero interessante che è un omaggio al classico cinema noir.



